НАЗК надіслало до суду два адмінпротоколи щодо ексдепутата Павелка через конфлікт інтересів
Андрій Павелко, який був депутатом Ради, одночасно обіймав посади президента громадської спілки «Федерація футболу України» і другого заступника голови юридичного комітету Союзу європейських футбольних асоціацій
Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало до суду два адміністративні протоколи стосовно колишнього депутата Верховної Ради Андрія Павелка (фракція «Блок Петра Порошенка») через конфлікт інтересів. Про це йдеться у повідомленні агентства.
НАЗК склало два протоколи щодо Павелка, який будучи депутатом Ради, обіймав посади президента громадської спілки «Федерація футболу України» і другого заступника голови юридичного комітету Союзу європейських футбольних асоціацій і приймав рішення, які стосувалися розгляду проектів законів «Про внесення зміни до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, «Про внесення зміни до розділу ХХ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу у зв'язку з організацією та проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, без публічного оголошення про наявність реального конфлікту інтересів під час пленарного засідання.
Нагадаємо, у травні НАЗК запрошувало Павелка для дачі пояснень через порушення норм врегулювання конфлікту інтересів.