НАЗК надіслало до суду два адмінпротоколи щодо ексдепутата Павелка через конфлікт інтересів



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Андрій Павелко

Андрій Павелко, який був депутатом Ради, одночасно обіймав посади президента громадської спілки «Федерація футболу України» і другого заступника голови юридичного комітету Союзу європейських футбольних асоціацій

Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало до суду два адміністративні протоколи стосовно колишнього депутата Верховної Ради Андрія Павелка (фракція «Блок Петра Порошенка») через конфлікт інтересів. Про це йдеться у повідомленні агентства.

НАЗК склало два протоколи щодо Павелка, який будучи депутатом Ради, обіймав посади президента громадської спілки «Федерація футболу України» і другого заступника голови юридичного комітету Союзу європейських футбольних асоціацій і приймав рішення, які стосувалися розгляду проектів законів «Про внесення зміни до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, «Про внесення зміни до розділу ХХ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу у зв'язку з організацією та проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, без публічного оголошення про наявність реального конфлікту інтересів під час пленарного засідання.

Нагадаємо, у травні НАЗК запрошувало Павелка для дачі пояснень через порушення норм врегулювання конфлікту інтересів.

Відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті. Зазначаємо, що складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку.