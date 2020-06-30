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    НАЗК перевірить законопроєкт про ріелторів на корупційні ризики

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    Законопроєктом пропонують заборонити орендувати (здавати в оренду) чи купувати (продавати) житло в Україні без ріелторів - НАЗК перевірить законопроєкт про ріелторів на корупційні ризики
    Законопроєктом пропонують заборонити орендувати (здавати в оренду) чи купувати (продавати) житло в Україні без ріелторів

    НАЗК проведе антикорупційну експертизу проекту закону №3618 «Про ріелторську діяльність в Україні»

    Національне агентство з питань запобігання корупції проведе експертизу на наявність корупційних ризиків у законопроєкті «Про ріелторську діяльність в Україні».

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «НАЗК проведе антикорупційну експертизу проекту закону №3618 «Про ріелторську діяльність в Україні». Законопроєкт був відібраний для проведення антикорупційної експертизи в результаті моніторингу проектів нормативно-правових актів та попереднього аналізу ризиків, який проводить НАЗК», - вказано у повідомленні.

    Проєкт закону має на меті:

    • запровадити єдину державну політику у сфері регулювання ріелторської діяльності в Україні; 
    • встановити порядок надання ріелторських послуг; 
    • визначити відповідальність за порушення у сфері ріелторської діяльності;
    • створити Єдину інформаційну базу даних про об’єкти нерухомості та операції з ними як системи, що містить у своєму складі бази даних, інформаційні ресурси та сервіси для провадження ріелторської діяльності тощо.

    Як відомо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону «Про ріелтерську діяльність», яким пропонують заборонити орендувати (здавати в оренду) чи купувати (продавати) житло в Україні без ріелторів.

    нерухомість корупція в Україні закон політика НАЗК житло
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