НАЗК перевірить законопроєкт про ріелторів на корупційні ризики



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Законопроєктом пропонують заборонити орендувати (здавати в оренду) чи купувати (продавати) житло в Україні без ріелторів

НАЗК проведе антикорупційну експертизу проекту закону №3618 «Про ріелторську діяльність в Україні»

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе експертизу на наявність корупційних ризиків у законопроєкті «Про ріелторську діяльність в Україні».

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«НАЗК проведе антикорупційну експертизу проекту закону №3618 «Про ріелторську діяльність в Україні». Законопроєкт був відібраний для проведення антикорупційної експертизи в результаті моніторингу проектів нормативно-правових актів та попереднього аналізу ризиків, який проводить НАЗК», - вказано у повідомленні.

Проєкт закону має на меті:

запровадити єдину державну політику у сфері регулювання ріелторської діяльності в Україні;

встановити порядок надання ріелторських послуг;

визначити відповідальність за порушення у сфері ріелторської діяльності;

створити Єдину інформаційну базу даних про об’єкти нерухомості та операції з ними як системи, що містить у своєму складі бази даних, інформаційні ресурси та сервіси для провадження ріелторської діяльності тощо.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону «Про ріелтерську діяльність», яким пропонують заборонити орендувати (здавати в оренду) чи купувати (продавати) житло в Україні без ріелторів.