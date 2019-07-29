В Мін’юсті пояснили, хто зараз веде реєстр корупціонерів



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Тепер реєстр корупціонерів знаходиться на сайті НАЗК

Тепер з усіма питаннями щодо реєстру корупціонерів треба звертатись до Нацагентства з питань запобігання корупції

Реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з лютого ведеться та наповнюється НАЗК. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Нагадаємо, сьогодні платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot, повідомила, що Мін’юст припинив публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних. Як зазначається, згідно з останнім оновленням в Україні було зареєстровано понад 23,9 тисячі корупціонерів.

В Міністерстві юстиції у відповідь на це повідомили, що вели цей реєстр тимчасово, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.

А 1 лютого 2019 року Міністерство юстиції передало НАЗК Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. І вже з 4 лютого Нацагентство почало вести цей реєстр https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

У зв’язку з припиненням ведення Міністерством юстиції державного реєстру корупціонерів, Мін’юст попередив всі установи, що в подальшому надсилати до НАЗК запити щодо проведення спецперевірки осіб, які претендують на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливого відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком.