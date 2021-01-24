Названі розходження у смертності від Covid-19 у різних рас

Дослідження виявило нетиповий вплив Covid-19 на чорношкірих і людей азіатського походження

Фахівці з університету королеви Марії у Лондоні і одного з найбільших фондів Національної служби охорони здоров'я Великобританії Barts Health провели дослідження і знайшли дивні розходження у плині Covid-19 у пацієнтів з різних етнічних груп. Результати наукової роботи опубліковані у медичному журналі BMJ Open.

Вчені проаналізували дані 1 737 пацієнтів старше 16 років з підтвердженою коронавірусною інфекцією – всі вони проходили лікування у період з 1 січня по 13 травня 2020 року в одній з лікарень фонду Barts Health. Як уточнюється, 538 хворих (31 відсоток) були вихідцями з Азії, 340 пацієнтів (20 відсотків) – чорношкірими, ще 707 осіб (40 відсотків) – білими.

511 людей – 29 відсотків від загального числа – померли до 30-го дня лікування. Відзначається, що пацієнти з етнічних меншин були молодші. Вихідці з Азії у 1,54 раза частіше надходили до відділення інтенсивної терапії і були підключені до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ), ніж білі пацієнти, а пацієнти з темним кольором шкіри – у 1,8 раза частіше.

Дослідження також показало, що ймовірність смерті у людей азіатського походження була у 1,49 вище, ніж у білих хворих, а у чорношкірих – у 1,3 раза вище. Більш того, у вихідців з Азії і чорношкірих пацієнтів ризик опинитися на ШВЛ і у відділеннях інтенсивної терапії виявився вищим на 50-80 відсотків, ніж у білих хворих того ж віку.

Доктор Йізе Ван, викладач в університеті королеви Марії і фахівець фонду Barts Health, підкреслив, що дослідження виявило нетиповий вплив Covid-19 на чорношкірих і людей азіатського походження.

«Чорношкірі і вихідці з Азії, що надійшли до лікарень Barts Health з Covid-19, були значно молодше, важче переносили хворобу і мали високу смертність у порівнянні з білими пацієнтами того ж віку і вихідного стану здоров'я», – зазначив Ван.

Вчені уточнили, що у рамках дослідження вони вивчили дані великої кількості пацієнтів, однак не змогли зробити більш детальну розбивку за етнічною приналежністю.

Нагадаємо, що вчені з США назвали ознаку швидкої смерті від коронавірусу.