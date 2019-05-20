Названо місто з найвищою зарплатою в світі



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Середня заробітна плата в Сан-Франциско з урахуванням податків становить близько $6,5 тис. Фото: ProMining.net

Згідно з дослідженням, середня заробітна плата в Сан-Франциско з урахуванням податків становить близько $6,5 тис., у Цюриху - майже $5,9 тис., у Нью-Йорку, який зайняв 3-е місце в рейтингу, - $4,6 тис.

Перше місце серед міст з найвищим рівнем зарплат у світі обійняло американське місто Сан-Франциско, змістивши швейцарський Цюрих на друге місце. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на щорічний рейтинг, підготовлений Deutsche Bank.

Згідно з дослідженням, середня заробітна плата в Сан-Франциско з урахуванням податків становить близько $6,5 тис., у Цюриху - майже $5,9 тис., у Нью-Йорку, який зайняв 3-е місце в рейтингу, - $4,6 тис.

Також в список міст з найвищими зарплатами увійшли Бостон, Чикаго, Сідней, Осло, Копенгаген, Мельбурн і Лондон.

Напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що послідовне зростання середньої заробітної плати до $620 до 2021 року стане однією з причин, яка дозволить українцям не шукати кращої долі по світу, а залишатися в Україні і працювати на благо України.

Джерело: УНН