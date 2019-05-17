До Вінниці повернувся символ європейської історії міста



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У Вінниці відкрили пам’ятник Магдебурзькому праву та заклали капсулу часу

До Вінниці повернувся символ європейської історії міста – 7-метрова колона, увінчана символічною «кулею-яблуком», що є характерним для пам’ятників Магдебурзькому праву в різних державах світу. Її встановили в історичному центрі міста, у сквері на вулиці Оводова. Це один з найстаріших пам'ятників Вінниці (йому майже сто років), який повернувся до міста через 45 років «мандрів». У ньому виражається прагнення громади спільно вирішувати долю міста, єднатися навколо його розвитку і всієї України у колі європейських держав.

Під час урочистої події з нагоди відкриття нового монументу директор Державного архіву Вінницької області, доктор історичних наук, професор Юрій Легун нагадав, що вінничани не завжди мали можливість визначати своє майбутнє і своє життя.

«Вінницька громада завойовувала це право, втрачала, знову відвойовувала, і цих хвиль було в нашій історії декілька. І найважливіший і найзнаковіший етап боротьби за свої права і за самоврядування припав на 1640 рік, коли вінницька громада отримала Магдебурзьке право – правову систему, яку виробили в німецькому місті Магдебурзі у 13 сторіччі. І яка дозволяла містам та їхнім громадам визначати своє життя, обирати своє керівництво і фактично реалізувати ті надії і плани, які мешканці цих міст мали, – розповів Юрій Легун. – Сьогодні ми відкриваємо цю стелу з тим значенням і з тим баченням, що так само непорушно і твердо, як стоїть у центрі Вінниці ця багатотонна колона, яка пошкоджена часом, але, тим не менш, повернулася до свого рідного міста, - щоб непорушно і твердо наша громада мала ці свої права! Могла ними користуватися, визначати своє майбутнє, - незалежно від впливу центральної влади і від будь-яких інших впливів, - розвивати своє прекрасне європейське місто і йти далі по цьому шляху».

Вінницький міський голова Сергій Моргунов, який від самого початку, ще в 2015 році, підтримав ініціативу вінницьких істориків повернути цей символічний пам’ятник до Вінниці, - підкреслив важливість отримання громадою міста права самоврядності майже чотири століття тому. «Магдебурзьке право свого часу дало Вінниці суттєвий поштовх до розвитку. Дуже символічно, що зараз в період реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади, що теж є достатньо серйозним поштовхом до розвитку територіальної громади Вінниці, - ми встановили в центрі міста символ Магдебурзького права. Втім, сучасне, комфортне, європейське місто – це перш за все люди, які в ньому проживають, яка у них культура, яке відчуття, яка любов і патріотизм до свого рідного міста. Я дуже хотів би, щоб за весь період майбутньої історії України і, зокрема, Вінниці тут проживали сучасні, європейські, патріотичні, толерантні вінничани. Саме люди – це є основа місцевого самоврядування, і тільки разом нам вирішувати і визначати, яке ж буде майбутнє нашого міста», – сказав Сергій Моргунов.

У день відкриття пам’ятника Магдебурзькому праву вінничани заклали біля його основи капсулу часу. В ній – звернення до наступних поколінь, в якому зокрема висловлюється побажання берегти та розвивати місто у кращих європейських традиціях. В ній, зокрема, йдеться: «…У час святкування Дня Європи цією капсулою часу Вінницький міський голова Сергій Моргунов від імені міської об’єднаної територіальної громади засвідчує повагу вінничанам 2040 року та висловлює побажання берегти та розвивати Вінницю у традиціях свідомого громадянського суспільства, плекати давню культурну і правову єдність земель України з Європою». Капсулу часу мають відкрити у 2040 році.

Про Магдебурзьке право

Вінницька міська громада мала давні надані польськими королями привілеї, якими регулювалися система міської влади та самоврядування, стосунки з королівським старостою, визначалися економічні права вінничан тощо. У 1638 році польський король Владислав IV своїм привілеєм надав Магдебурзьке право м. Вінниці. Разом із правом самоврядування, затверджувалась печатка і герб.