Біткоїн втратив $1500 після стрімкого зростання

Станом на вечір 29 листопада вартість біткоїна знизилась до $9601

Найбільш популярна криптовалюта біткоїн через кілька годин після стрімкого подорожчання втратила $1500. Такі дані приводить «Громадське» з посиланням на біржу Coinmarketcap. Станом на вечір 29 листопада вартість біткоїна знизилась до $9601. За шість годин до цього вартість біткоїна сягнула $11 тисяч, вчергове