Біткоїн втратив $1500 після стрімкого зростання
- Сьогодні, 03:54
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Станом на вечір 29 листопада вартість біткоїна знизилась до $9601
Найбільш популярна криптовалюта біткоїн через кілька годин після стрімкого подорожчання втратила $1500.
Такі дані приводить «Громадське» з посиланням на біржу Coinmarketcap.
Станом на вечір 29 листопада вартість біткоїна знизилась до $9601.
За шість годин до цього вартість біткоїна сягнула $11 тисяч, вчергове побивши рекорд.
До слова, аналітики назвали причини, з яких дорожчає біткоїн.
Як повідомлялось, 27 листопада вартість найпопулярнішої криптовалюти, біткоїн встановила рекорд і становить $10 тисяч.Читайте також статтю «Главкома»: «Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами»