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    Економіка та фінанси

    Біткоїн втратив $1500 після стрімкого зростання

    Станом на вечір 29 листопада вартість біткоїна знизилась до $9601
    Найбільш популярна криптовалюта біткоїн через кілька годин після стрімкого подорожчання втратила $1500. Такі дані приводить «Громадське» з посиланням на біржу Coinmarketcap. Станом на вечір 29 листопада вартість біткоїна знизилась до $9601. За шість годин до цього вартість біткоїна сягнула $11 тисяч, вчергове
    • Сьогодні, 03:54
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    Станом на вечір 29 листопада вартість біткоїна знизилась до $9601

    Найбільш популярна криптовалюта біткоїн через кілька годин після стрімкого подорожчання втратила $1500.

    Такі дані приводить «Громадське» з посиланням на біржу Coinmarketcap.

    Станом на вечір 29 листопада вартість біткоїна знизилась до $9601.

    За шість годин до цього вартість біткоїна сягнула $11 тисяч, вчергове побивши рекорд.

    До слова, аналітики назвали причини, з яких дорожчає біткоїн.

    Як повідомлялось, 27 листопада вартість найпопулярнішої криптовалюти, біткоїн встановила рекорд і становить $10 тисяч.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами»
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