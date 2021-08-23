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    Названо терміни закінчення будівництва «Північного потоку – 2»

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    Наразі&nbsp;газопровід &laquo;Північний потік&nbsp;&ndash;&nbsp;2&raquo; укладається у водах Німеччини - Названо терміни закінчення будівництва «Північного потоку – 2»
    Наразі газопровід «Північний потік – 2» укладається у водах Німеччини
    Фото з відкритих джерел

    Трубоукладальне судно знаходиться в територіальних водах Німеччини

    Завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2» у водах Німеччини судном-трубоукладачем «Фортуна» намічено на 12 вересня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на морську владу Німеччини.

    У повідомленні для мореплавців йдеться, що «Фортуна» буде працювати в німецьких водах на ділянці протяжністю близько 13-14 км. Термін дії сповіщення – до 12 вересня включно. Про це пишуть російські ЗМІ.

    Аналогічне повідомлення було опубліковано Службою навігаційних повідомлень Емдена. У ньому вказані такі ж координати ділянки, на якому буде працювати трубоукладач в період до 12 вересня.

    Згідно з даними порталу Marine Traffic, «Фортуна», яка раніше працювала у водах Данії, тепер знаходиться в територіальних водах Німеччини. Поряд з нею знаходяться ще кілька судів під російським прапором - багатофункціональне аварійно-рятувальне судно «Мурман», багатоцільове судно забезпечення льодового класу «Венгері», криголам «Юрій Топчев» і судно постачання «Катунь».

    22 серпня було закінчено укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік – 2» у виключній економічній зоні Данії.

    Як повідомлялося, в Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2».

    Також стало відомо, що Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2».

    До слова, президент України Володимир Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою.

    Повідомлялося, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

    Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».

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    Теги: газ Німеччина Європа будівництво Північний потік-2
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    Названо терміни закінчення будівництва «Північного потоку – 2»