Названо терміни закінчення будівництва «Північного потоку – 2»

Трубоукладальне судно знаходиться в територіальних водах Німеччини

Завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2» у водах Німеччини судном-трубоукладачем «Фортуна» намічено на 12 вересня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на морську владу Німеччини.

У повідомленні для мореплавців йдеться, що «Фортуна» буде працювати в німецьких водах на ділянці протяжністю близько 13-14 км. Термін дії сповіщення – до 12 вересня включно. Про це пишуть російські ЗМІ.

Аналогічне повідомлення було опубліковано Службою навігаційних повідомлень Емдена. У ньому вказані такі ж координати ділянки, на якому буде працювати трубоукладач в період до 12 вересня.

Згідно з даними порталу Marine Traffic, «Фортуна», яка раніше працювала у водах Данії, тепер знаходиться в територіальних водах Німеччини. Поряд з нею знаходяться ще кілька судів під російським прапором - багатофункціональне аварійно-рятувальне судно «Мурман», багатоцільове судно забезпечення льодового класу «Венгері», криголам «Юрій Топчев» і судно постачання «Катунь».

22 серпня було закінчено укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік – 2» у виключній економічній зоні Данії.

Як повідомлялося, в Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2».

Також стало відомо, що Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2».

До слова, президент України Володимир Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою.

Повідомлялося, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».