Коли Європа відмовиться від російського газу. Меркель озвучила строки

Меркель запевнила, що детально вивчає ситуацію з газопостачанням у Європі, і залежність від Росії можливо подолати

Європа перестане залежати від російського газу не пізніше, ніж через 25 років

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленским у Києві назвала терміни відмови Європи від російського газу. За її словами, статися це повинно не пізніше як через 25 років, повідомляє РІА.Новини.

Меркель відмітила, що до 2046 року європейські країни або повністю зупинять постачання блакитного палива з Росії, або імпортуватимуть газ в маленьких об'ємах.

Канцлер вказала на те, що Україна повинна буде пристосуватися до життя без транзиту газу і почати співпрацювати в інших сферах.

Нагадаємо, Німеччина виступить за нові санкції проти Росії, якщо Москва використає «Північний потік – 2» як зброю, заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Раніше глава «Нафтогазу України» Юрій Вітренко говорив, що оскільки зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік – 2» у нинішніх реаліях є неможливим, Україна докладе зусиль до того, аби завадити його сертифікації.

Крім того, в Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2».

Також стало відомо, що Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2».

До слова, Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою.

Нагадаємо, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».



