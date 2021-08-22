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    У Данії завершили укладання труб «Північного птоку – 2»

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    Будівництво російського газопроводу добігає кінця, проте попереду процедури сертифікації - У Данії завершили укладання труб «Північного птоку – 2»
    Будівництво російського газопроводу добігає кінця, проте попереду процедури сертифікації
    Фото з відкритих джерел

    Укладання закінчили в неділю, 22 серпня. Трубоукладальне судно перетнуло кордон економічної зони Данії

    Укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік – 2» у виключній економічній зоні Данії закінчено. Про це свідчать дані системи позиціонування суден MarineTraffic.

    Зазначається, що укладання було закінчено в неділю, 22 серпня.

    Трубоукладальне судно перетнуло кордон данської виключної економічної зони поруч з Померанською бухтою.

    У компанії «Nord Stream AG» цю інформацію поки не прокоментували.

    Нагадаємо, раніше Вітренко говорив, що оскільки зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік – 2» у нинішніх реаліях є неможливим, Україна докладе зусиль до того,аби завадити його сертифікації.

    Також стало відомо, що Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2».

    У свою чергу Ангела Меркель заявила, що Німеччина виступить за нові санкції проти Росії, якщо Москва використає «Північний потік – 2» як зброю, заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Анґела Меркель,

    Теги: санкції Ангела Меркель будівництво Україна Північний потік-2
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    У Данії завершили укладання труб «Північного птоку – 2»