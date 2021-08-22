У Данії завершили укладання труб «Північного птоку – 2»

Укладання закінчили в неділю, 22 серпня. Трубоукладальне судно перетнуло кордон економічної зони Данії

Укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік – 2» у виключній економічній зоні Данії закінчено. Про це свідчать дані системи позиціонування суден MarineTraffic.

Зазначається, що укладання було закінчено в неділю, 22 серпня.

Трубоукладальне судно перетнуло кордон данської виключної економічної зони поруч з Померанською бухтою.

У компанії «Nord Stream AG» цю інформацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, раніше Вітренко говорив, що оскільки зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік – 2» у нинішніх реаліях є неможливим, Україна докладе зусиль до того,аби завадити його сертифікації.

Також стало відомо, що Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2».

У свою чергу Ангела Меркель заявила, що Німеччина виступить за нові санкції проти Росії, якщо Москва використає «Північний потік – 2» як зброю, заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Анґела Меркель,