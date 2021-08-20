США вводять нові санкції проти росіян за «Північний потік – 2»

До закінчення робіт із спорудження «Північного потоку – 2» залишилося менше місяця

Білий дім поки не назвав імена росіян, проти яких вводяться санкції

Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2», заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зокрема, Держдеп направив до Конгресу нову доповідь відповідно до закону «Про захист європейської енергетичної безпеки» (Peesa).

У доповіді йдеться про одне російське судно і двох фізосіб, причетних до будівництва трубопроводу.

«Особи, зазначені в доповіді, потраплять під санкції відповідно до Peesa. Додатково, судно, яке вказане у доповіді, а також ще одне російське судно, причетне до проекту, будуть визначені як заблоковане майно однієї з внесених у перелік юридичних компаній», – йдеться в заяві.

З урахуванням сьогоднішнього рішення, адміністрація Байдена ввела санкції проти семи осіб і перевела 16 судів в статус заблокованого майна.

Також Байден підписав виконавчий указ, що дозволяє вводити санкції проти осіб, визначених відповідно до закону «Про захист європейської енергетичної безпеки» без винятків.

До слова, німецький політолог пояснив, чому США пішли на компроміс щодо «Північного потоку – 2». Сполученим Штатам Америки у протистоянні з Китаєм потрібен Берлін, саме цим зумовлений компроміс щодо «Північного потоку – 2». Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив керівник програми міжнародного порядку та демократії у Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер.

Крім того, в Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2».

До слова, Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою.

Нагадаємо, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».

Варто додати, що Андрій Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку – 2».

До слова, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік – 2».

Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.