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    В Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2»

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    Передбачається створення цілої комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску &laquo;Північного потоку-2&raquo; - В Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2»
    Передбачається створення цілої комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску «Північного потоку-2»
    Фото: dw.com

    Поки відомо, що до неї увійдуть члени уряду

    В Україні створюється робоча група для нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу «Північний потік-2. Поки відомо, що до неї увійдуть члени уряду. Відповідні листи за підписом прем'єра Дениса Шмигаля і глави Офісу президента Андрія Єрмака потрапили до журналістів «РБК-Україна».

    Зокрема, у листі до прем'єра Єрмак з ініціативи президента Володимира Зеленського просить погодити включення віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину та міністра юстиції Дениса Малюську до робочої групи з напрацювання цих пропозицій.

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    В Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2»
    В Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2»

    У відповідному листі Шмигаль погодив їх включення, а також включення міністра енергетики Германа Галущенка.

    Передбачається створення цілої комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо заходів з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску «Північного потоку-2».

    До слова, Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою.

    Нагадаємо, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

    Також 19 серпня «Газпром» оголосив, що готовий поставити по «Північному потоку – 2» 5,6 мільярда кубометрів газу до кінця 2021 року.

    Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».

    Крім того, Андрій Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

    До слова, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік – 2».

    Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.

    Теги: ЄС Польща США
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    В Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2»