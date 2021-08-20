В Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2»

Передбачається створення цілої комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску «Північного потоку-2»

Поки відомо, що до неї увійдуть члени уряду

В Україні створюється робоча група для нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу «Північний потік-2. Поки відомо, що до неї увійдуть члени уряду. Відповідні листи за підписом прем'єра Дениса Шмигаля і глави Офісу президента Андрія Єрмака потрапили до журналістів «РБК-Україна».

Зокрема, у листі до прем'єра Єрмак з ініціативи президента Володимира Зеленського просить погодити включення віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину та міністра юстиції Дениса Малюську до робочої групи з напрацювання цих пропозицій.

У відповідному листі Шмигаль погодив їх включення, а також включення міністра енергетики Германа Галущенка.

Передбачається створення цілої комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо заходів з нейтралізації загроз, які можуть з'явитися після запуску «Північного потоку-2».

До слова, Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою.

Нагадаємо, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

Також 19 серпня «Газпром» оголосив, що готовий поставити по «Північному потоку – 2» 5,6 мільярда кубометрів газу до кінця 2021 року.

Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».

Крім того, Андрій Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

До слова, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік – 2».

Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.