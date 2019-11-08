11 українських банків потребують докапіталізації на більш ніж 35 мільярдів – НБУ



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За негативного сценарію розвитку економіки додаткового капіталу потребуватимуть уже 18 банків

За результатами стрес-тестування українських банків, Національний банк виявив потребу у додатковому капіталі серед 11 банків на загальну суму 35,2 мільярда гривень.

Про це повідомила заступниці голови Нацбанку Катерина Рожкова під час брифінгу 8 листопада.

За її словами, наразі банківська система перебуває у хорошому стані за виключенням 5 банків, які мають значні обсяги непрацюючих кредитів.

«За базовим сценарієм стрес-тестування ми виявили 11 банків, які загалом потребують близько 35,2 мільярда гривень докапіталізації», — повідомила Рожкова.

Підставою для докапіталізації є набуття чинності нових вимог НБУ, відповідно до яких банки мають обліковувати лише частину застави за непрацюючими кредитами у тому разі, якщо банк не реструктуризовує кредит та не стягує заставу.

Водночас за негативного сценарію розвитку економіки додаткового капіталу потребуватимуть уже 18 банків на загальну суму понад 73 мільярди гривень.

Раніше Нацбанк назвав країни, звідки українці отримали найбільше грошових переказів. Отже, найбільше коштів до України надходило зі США та Ізраїлю. Всі міждержавні перекази забезпечували 9 систем переказів коштів, з яких 2 — українські.