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    Економіка та фінанси

    Світовий банк може придбати частину державного «Укргазбанку»

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    Катерина Рожкова: Мінфін працює на сьогодні з IFC щодо її входження в капітал &laquo;Укргазбанку&raquo; - Світовий банк може придбати частину державного «Укргазбанку»
    Катерина Рожкова: Мінфін працює на сьогодні з IFC щодо її входження в капітал «Укргазбанку»

    Держава володіє 94,9% акцій «Укргазбанку»

    Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до структури Світового банку, може придбати частину державного «Укргазбанку».

    Про це повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

    «Мінфін працює на сьогодні з IFC щодо її входження в капітал «Укргазбанку». Це дійсно подія, яка має відбутися найближчим часом. Це буде перша операція і перший реалізований крок щодо того, як держава скорочує свою частку в банківському секторі», – сказала Рожкова.

    За її словами, триває робота над залученням приватних інвесторів і до інших державних банків.

    Держава володіє 94,9% акцій «Укргазбанку».

    держава робота Катерина Рожкова
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