Переказ грошей стане простішим: в Україні змінили вимоги

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Відтепер у розрахункових документах не будуть вказувати реквізит «Код банку»

У Національному банку України змінили вимоги до розрахункових документів через запровадження міжнародного стандарту номера банківського рахунку (IBAN).

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, відтепер у розрахункових документах не будуть вказувати реквізит «Код банку». Після запровадження нових номерів банківських рахунків у стандарті IBAN необхідності у цьому реквізиті більше нема.

«Це дозволить уникнути дублювання реквізитів відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 28 грудня 2018 року № 162 щодо запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN», — зазначають у Нацбанку.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 06 листопада 2019 року № 127 «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», що набирає чинності з 13 січня 2020 року.

Крім того, цей документ визначає, що організаційні питання здійснення розрахунків із використанням чекової книжки (чека) банки регулюють внутрішніми правилами самостійно.

1 листопада у Нацбанку повідомили, що всі українські банки завершили перехід на використання IBAN.

Зазначається, що перехідний період, протягом якого відбувалося запровадження нового стандарту номера банківського рахунку тривав з 5 серпня по 31 жовтня. Водночас старими реквізитами дозволили користуватися до 12 січня 2020 року.