Курс валют: гривня на міжбанку зміцнила позиції
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими: долар США – 24,81–24,85 гривні, євро – 27,58– 27,62 гривні
4 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,81–24,85 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 24,81–24,85 гривні;
Євро – 27,58–27,62 гривні;
Як повідомлялося, долар на готівковому ринку вже коштує понад 25 гривень.
Найбільші банки 4 березня встановили курс долара в межах 24,75–24,90 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.
Зазначимо, що 4 березня міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився – 25,00 гривень за долар, курс купівлі 24,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,93 гривень за євро.
З початку тижня долар в обмінниках подорожчав майже на 50 копійок.
Національний банк послабив на 4 березня курс гривні на 12 копійок.
Як повідомляли фінансові аналітики, стабільність курсу долара в Україні порушиться після 8 березня.