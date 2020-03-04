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    Економіка та фінанси

    Курс валют: гривня на міжбанку зміцнила позиції

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    З початку тижня долар в обмінниках подорожчав майже на 50 копійок - Курс валют: гривня на міжбанку зміцнила позиції
    З початку тижня долар в обмінниках подорожчав майже на 50 копійок

    На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими: долар США – 24,81–24,85 гривні, євро – 27,58– 27,62 гривні

    4 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,81–24,85 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.

    На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

    Долар США – 24,81–24,85 гривні;

    Євро – 27,58–27,62 гривні;

    Як повідомлялося, долар на готівковому ринку вже коштує понад 25 гривень.

    Найбільші банки 4 березня встановили курс долара в межах 24,75–24,90 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

    Зазначимо, що 4 березня міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився – 25,00 гривень за долар, курс купівлі 24,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,93 гривень за євро.

    З початку тижня долар в обмінниках подорожчав майже на 50 копійок.

    Національний банк послабив на 4 березня курс гривні на 12 копійок.

    Як повідомляли фінансові аналітики, стабільність курсу долара в Україні порушиться після 8 березня.

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