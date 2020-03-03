Українці у лютому продали валюти втричі більше, ніж у грудні минулого року



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З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $1082,00 млн і продав на $295 млн

Нацбанк протягом тижня 24-28 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку $81 млн, що на $44 млн менше, ніж тижнем раніше

Українці у лютому 2020 року продали комерційним банкам готівкової валюти на $1456,5 млн (в еквіваленті) і купило на $1165,2 млн. Про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що таким чином, в лютому знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склав $291,3 млн, у той час як у грудні 2019 року він становив $181,5 млн, у січні - $102,4 млн.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 24-28 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку $81 млн, що на $44 млн менше, ніж тижнем раніше.

З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $1082,00 млн і продав на $295 млн. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала $787 млн.

Нагадаємо, населення України в січні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на $1416,3 млн (в еквіваленті) і купило на $1313,91 млн.

За даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на $14943,4 млн і купили на $14766,6 млн. Чистий продаж склав $176,8 млн.