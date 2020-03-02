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    Новини

    НБУ в лютому оштрафував три банки на мільйон

    • Розсилка
    НБУ в лютому оштрафував три банки на мільйон

    На банки наклали штраф через порушення умов фінмоніторингу

    Національний банк у лютому застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    «Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2020 року застосував до трьох банків заходи впливу», - йдеться в повідомленні.

    Національний банк застосував до АТ «Перший Інвестиційний Банк» як захід штраф у розмірі 200 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

    До АТ «А-Банк» як заходи впливу письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів, тощо. А також наклав штраф у розмірі 400 тисяч гривень за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу щодо виконання запитів інспекційної групи.

    Нацбанк застосував до АТ АКБ «Львів» як заходи впливу письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнта, тощо. Також Нацбанк наклав штраф у розмірі 400 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

     

    Національний банк банки штраф фінанси
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