Нацбанк вирішив очищувати банки від непрофільних активів



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НБУ почне поетапне вирахування з регулятивного капіталу банків вартості майна, що не використовується в банківській діяльності

Національний банк запровадив поетапне очищення банківського сектору від непрофільних активів, таких як бізнес-центри та нерухомість.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Починаючи з 2021 року, НБУ почне поетапне вирахування з регулятивного капіталу банків вартості майна, що не використовується в банківській діяльності.

Такі зміни активізують роботу банків з реалізації непрофільних активів, що вивільнить ресурси, необхідні для кредитування та здійснення інших банківських операцій.

Крім того, Національний банк уточнив порядок коригування розрахунку регулятивного капіталу на суму неотриманих нарахованих доходів за цінними паперами центральних органів виконавчої влади України, емітованих в іноземній валюті.

Ці зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 27 лютого 2020 року № 22 «Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні».

Постанова набрала чинності з 28 березня 2020 року.

До слова, Національний банк оштрафував Перший інвестиційний банк на 200 тис. гривень, А-Банк і банк «Львів» за 400 тис. гривень кожен за порушення фінансового моніторингу.