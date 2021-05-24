НБУ знизив курс долара після зростання напередодні. Євро подешевшав на 4 копійки

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем

Офіційний курс гривні до долара на 24 травня встановлений на рівні 27,45 гривень за долар. Курс долара знову знизився після зростання напередодні. Про це свідчать дані на сайті Національного банку.

Національний банк України (НБУ) на 24 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4572 гривень за 1 долар (-0,0093 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 27,4665 гривень за 1 долар.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 21 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,47 гривень за долар, курс в покупці до 27,45 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 32,58 гривень за євро.

Учасники ринку очікують корекції курсу на рівнях 27,45/27,55 з подальшим поверненням до рівнів 27,50-27,60 гривень/долар.

Водночас євро у понеділок подешевшав на 4 копійки і його курс встановлений на рівні 33,47 гривень/євро, згідно з офіційними даними сайту НБУ.

Раніше Нацбанк знижував офіційний курс гривні 21-23 травня на 5 копійок й встановлював його на рівні до 27,46 UAH/USD. Євро коштував 33,51 гривень/євро.

Тим часом, минулого тижня гривня продовжувала зміцнюватися. Курс готівкового долара побив нові рекорди цього року, опустившись у середу в готівковому продажі до 27,54 грн/долар. Так дешево американська валюта коштувала 13 липня 2020 року, але тоді тренд щодо долара був різко висхідним.