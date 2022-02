«Не бачили подібної згуртованості з часів 9/11». Американські політики захоплюються відвагою українців

Весь світ піднімається, сказав законодавець від Республіканської партії Роб Портман

Американські сенатори та конгресмени захоплюються сміливістю українців та згуртованістю світу навколо підтримки України, порівнюючи їх з подіями у США після терористичних атак аль-Каїди.

«Я не бачив такого роду згуртованості ще з часів 9/11», – заявив сенатор-республіканець від штату Огайо Роб Портман в ефірі каналу NBC, передає «Голос Америки».

Сенатор повідомив, що й сам приєднається до одного з таких мітингів - у штаті Огайо, від якого він обраний.

«Це те, де американський народ твердо стоїть з Україною. Сьогодні по всіх Сполучених Штатах Америки проходить багато мітингів на підтримку України. Сьогодні вдень я буду в Клівленді, штат Огайо», – сказав Роб Портман.

«Весь світ піднімається», – додав законодавець від Республіканської партії.

Конгресмен-демократ від Каліфорнії Джон Гараменді також звернув увагу на «надзвичайну згуртованість» у світі навколо підтримки України, «якої ще рік тому не існувало». В інтерв’ю телеканалу «Фокс Ньюз» законодавець наголосив, що санкції проти Росії будуть відчутними і для країн Заходу.

«Всі країни НАТО згуртувалися. Свобода не є безкоштовною, і є ціна, яку повинні будуть заплатити країни НАТО, і США є членом Альянсу. Треба буде заплатити цю ціну, а це і гроші, які ми збираємось виділяти, і напевне підвищення цін у майбутньому, якщо війна триватиме і будуть запроваджені санкції», – зазначив конгресмен від Демократичної партії.

Гараменді також висловив захоплення лідерством, яке демонструє цими днями президент України Володимир Зеленський.

Віддає належне сміливості президента Зеленського сенатор Дік Дурбін від Демократичної партії.

«Тиждень тому я був у Мюнхені, де президент України Зеленський закликав світ допомогти зупинити Путіна. Сьогодні Зеленський бореться за свою націю і за своє життя», – написав у Твітері сенатор від штату Іллінойс.

One week ago I was in Munich for Ukrainian President Zelensky’s plea to the world for help to stop Putin. Today Zelensky is fighting for his nation and his life. — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) February 27, 2022

Сенатор-республіканець Джон Корнін пише, що служіння Зеленського у ці дні надихає багатьох у світі.

«Спостерігаю за президентом України, важко згадати випадок, де одна особа своїм служінням людям може настільки надихати», – пише сенатор Корнін у Твітері, цитуючи автора видання The Atlantic Франкліна Фоера.

Watching Ukraine's president, it is hard to think of another recent instance in which one human being has provided such an inspiring moment of service to the people, @FranklinFoer writes. https://t.co/EiddgRGaiN — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) February 27, 2022

Захопленням від сміливості українських жінок, чоловіків, дітей і президента ділиться і сенатор-республіканець Мітт Ромні.

I join the world in awe of true heroes: the courageous President Zelensky, the brave Ukrainian soldiers, the citizen armies, the mothers cradling frightened children, and the journalists risking their lives to bring us truth. God bless them and God bless us to never forget. — Mitt Romney (@MittRomney) February 27, 2022

«Я приєднуюсь до світу з глибокою пошаною перед справжніми героями: мужнім Президентом Зеленським, сміливими українськими воїнами, арміями громадян, матерями, які пригортають на руках переляканих дітей, і журналістами, які ризикують життям, щоб донести до нас правду. Нехай Бог благословить їх, і хай Бог допоможе нам ніколи цього не забути», – наголосив американський політик.