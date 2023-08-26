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ISW: російські блогери казяться через значні втрати окупантів на Херсонщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW: російські блогери казяться через значні втрати окупантів на Херсонщині
На острові на Херсонському напрямку під обстрілом української артилерії загарбники зазнають значних втрат
Фото: GeneralStaff.ua

Наші захисники накривають росіян щільним артилерійським вогнем

Російські окупанти на одному з островів у дельті Дніпра, що в Херсонській області, мають проблеми з постачанням і зазнають значних втрат. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляють аналітики, російські блогери розповсюдили скаргу нібито військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади (49-ї загальновійськової армії Південного військового округу). Окупанти стверджували, що на острові на Херсонському напрямку під обстрілом української артилерії бойовики зазнають значних втрат, а командири ігнорують вказівки особового складу.

Зазначається, що командир роти армії РФ намагався евакуювати свій підрозділ із острова, але старші командири зупинили евакуацію, відіслали командира та звільнили двох інших командирів, які підтримали відхід.

Російські блогери швидко кинулися критикувати військове командування за неспроможність вирішити системні проблеми у війську РФ на Херсонщині, включно з відсутністю постачання та фронтальними атаками на українські позиції на Східному березі під сильним артилерійським вогнем і без підтримки.

За даними аналітиків, логери різко критикували російське командування за неспроможність взяти на себе відповідальність і за те, що вони не вирішили вищенаведені проблеми.

Експерти нагадали, що раніше, у червні, російський інформаційний простір критикував військове командування за аналогічні невдачі в боях біля Антонівського мосту.

ISW: російські блогери казяться через значні втрати окупантів на Херсонщині фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • Зауваження російського диктатора Володимира Путіна 24 серпня про смерть ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина сформували схвалений Кремлем наратив щодо цього питання, і російські урядовці, філії Кремля та російський інфопростір продовжували дотримуватися цієї лінії 25 серпня.
  • Водночас деякі відомі голоси в російському інфопросторі помітно відхилилися від наративу Путіна.
  • 25 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву про смерть Пригожина, якою, ймовірно, хотів збалансувати відносини з Кремлем і зберегти внутрішній контроль. Його слова прямо суперечили його попереднім заявам щодо угоди, яку він уклав між Кремлем і Пригожиним.
  • Financial Times повідомила про похмуре майбутнє діяльності «Вагнера» в Африці після смерті Пригожина.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції поблизу Роботиного на заході Запорізької області і мали успіхи. Водночас російські блогери висловили стурбованість відсутністю підкріплень і ротації військ РФ у цьому районі.
  • Ймовірно, 25 серпня українські безпілотники завдали удару по російській базі в окупованому Криму.
  • Окупанти 25 серпня наступали на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк та на заході Донецької області, мали просування.
  • Українські війська 25 серпня наступали щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в західній частині Запорізької області.
  • Ймовірно, російська влада ставить умови для фальсифікації результатів регіональних виборів у вересні 2023 року в окупованій Україні. 

Нагадаємо, російські пропагандисти повідомляють про активність ЗСУ на Херсонському напрямку. За словами росіян, українські військові «активно роз’їжджають на човнах Дніпром».

Теги: Херсонщина фронт втрати контрнаступ

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