Не менше 100 тисяч: Резніков про зарплату міністрів

На думку посадовця, це зменшить корупцію у владі

Міністри українського уряду повинні отримувати не менше, як 100 тисяч гривень заробітної плати на місяць.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та віцепрем'єр Олексій Резніков.

На його думку, це зменшить корупційні ризики. Адже міністри зможуть зосередитися на службі.

«Важко придумати вищий рівень відповідальності. Тому я вважаю, до 100 тисяч гривень – це точно мала б бути нормальна розумна заробітна платня. Тим більше, що такі зарплати є в Україні», – каже віцепрем'єр.

Наприклад, по 200 тисяч отримують судді.

«Це не такі вже шалені гроші, але це зменшить ризики (корупції). Корупція є навіть у найцивілізованіших країнах, просто її масштаб – різний. А спокуса – так, вона завжди може бути», – підсумував Олексій Резніков.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков заявив, що у Кабміні знають, що будуть робити з росіянами після деокупації Криму.

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