На Донбасі діятимуть особливі умови для інвесторів – Резніков

Уже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей

Українська стратегія відновлення Донбасу передбачає створення територій пріоритетного розвитку. На них діятимуть особливі умови для інвесторів. Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на вебінарі, присвяченому українській стратегії щодо Донбасу.

Зокрема, він зазначив, що вже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей – йдеться про створення поясу успішності вздовж лінії зіткнення.

«Наша логіка в тому, що врятувати економіку цих територій можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних і донорських ресурсів для цього недостатньо. Зараз ми акумулюємо міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури. Але акцент – на створенні територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів», – зазначив Резніков.

За його словами, такі умови включають:

податкові та митні преференції

страхування військово-політичних ризиків

поширення юрисдикції міжнародних комерційних арбітражів

спрощені регуляції та інституційну підтримку

Нагадаємо, за час «перемир’я» на Донбасі загинули 38 захисників України.