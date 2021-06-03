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    На Донбасі діятимуть особливі умови для інвесторів – Резніков

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    На Донбасі діятимуть особливі умови для інвесторів – Резніков
    Фото: Олексій Резніков/facebook

    Уже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей

    Українська стратегія відновлення Донбасу передбачає створення територій пріоритетного розвитку. На них діятимуть особливі умови для інвесторів. Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на вебінарі, присвяченому українській стратегії щодо Донбасу.

    Зокрема, він зазначив, що вже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей – йдеться про створення поясу успішності вздовж лінії зіткнення.

    «Наша логіка в тому, що врятувати економіку цих територій можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних і донорських ресурсів для цього недостатньо. Зараз ми акумулюємо міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури. Але акцент – на створенні територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів», – зазначив Резніков.

    За його словами, такі умови включають:

    • податкові та митні преференції
    • страхування військово-політичних ризиків
    • поширення юрисдикції міжнародних комерційних арбітражів
    • спрощені регуляції та інституційну підтримку

    Нагадаємо, за час «перемир’я» на Донбасі загинули 38 захисників України.

    Теги: Донбас міністр Олексій Резніков
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    На Донбасі діятимуть особливі умови для інвесторів – Резніков