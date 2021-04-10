Повномасштабної війни в Україні не буде, - Резніков

Українська армія робить все, щоб захистити мирну обстановку., запевнив Резніков

Україна не планує здійснювати жодних відповідей на провокації Росії на Донбасі. Повномасштабної війни вдасться уникнути.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі «Свобода слова з Савіком Шустером».

За його словами, українська армія робить все, щоб захистити мирну обстановку.

«Люди, не бійтеся, і не буде війни. Україна не планує робити ніяких відповідей на провокації, але наша армія сильна, вона захищає наш з вами мир. Ми не плануємо робити нічого такого, щоб дати відповідь, або шанс, щоб отримати наступ з боку нашого північного сусіда», - заявив Резніков.

Також Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені Російською Федерацією про нібито «підготовку України до наступу на Донбас» не відповідають дійсності. Кремль намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

До слова, Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.