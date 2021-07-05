ЗСУ оголосили про спільні з Литвою і Польщею навчання

Уперше ці навчання будуть проведені в України

У навчаннях «Три мечі» візьмуть участь більше 1200 військовослужбовців, більше 200 бойових машин із 4 країн учасниць

В Україні вперше проведуть військові навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького «Три мечі». Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook

«17-30 липня 2021... відбудеться Багатонаціональне військове навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького «Три мечі», – йдеться у повідомлені.

«Навчання Три мечі 2021 – це багатонаціональні навчання, які будуть проведені в якості командно-штабного навчання та навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах».

Повідомляється, що у навчанні візьмуть участь більше 1200 військовослужбовців, більше 200 бойових машин із 4 країн учасниць: Литви, Польщі, України та США.

Вперше ці навчання будуть проведені в України.

«Три мечі 2021» – це навчання, ініційоване під час переговорів начальників Генеральних штабів Польщі та України, які відбулись 22-23 серпня 2019 року.

Нагадаємо, зараз проходять навчання «Сі Бриз-2021». Як раніше повідомляв «Главком», державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР.

Також відпрацьовуватимуть практичні дії у морі, на суші, у повітрі та під водою.

Нагадаємо, посольство Росії в Вашингтоні закликало США відмовитися від проведення спільних з Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У російському посольстві вважають, що «масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні».