Третина українців взагалі не займається спортом

Заняття спортом, які потребують спеціальних умов чи споруд, є порівняно менш популярними серед опитаних

Серед причин, які заважають людям займатися спортом, респонденти виокремили відсутність часу та стан здоров’я

Нова соціологія, проведена спільно з Нью Імідж Макетинг Груп, показала, що майже кожен п’ятий українець активно займається спортом.

Більше половини опитаних про свої заняття спортом відповіли, що ніколи ним не займаються (34%) або проявляють активність дуже рідко (20%).

Проте, майже кожен п’ятий (19%) заявив, що займається спортом часто – по п’ять і більше разів на тиждень і ще стільки ж, що принаймні кілька разів на тиждень.

Причини, які заважають людям займатися спортом, респонденти виокремили такі: відсутність часу (48%) та стан здоров’я (26%).

Загалом більшість громадян (68%) кажуть, що пандемія не вплинула на їхні заняття спортом. Майже кожен четвертий (23%) стверджує, що через загрозу коронавірусу його фізична активність впала. Про те, що за цей період фізична активність зросла, розповіли вчетверо менше опитаних (6%).

Вподобання респондентів щодо формату занять спортом розділилися. Близько третини (30%) люблять це робити самостійно. На другому місці, з великим відривом біг на свіжому повітрі (16%), а на третьому – аматорські ігри (10%).

Заняття спортом, які потребують спеціальних умов чи споруд, є порівняно менш популярними серед опитаних.

Понад половина (53%) вважають, що у них є всі умови, аби займатися спортом у своєму районі. Іншої думки дотримується понад третина (35%) респондентів.

Найчастіше серед спортивної інфраструктури респондентам не вистачало басейнів (35%), спортивних майданчиків (22%), стадіонів (18%) та спортивних клубів (17%).

Третина респондентів (34%) відповідають, що в середньому проходять пішки в день до п’яти кілометрів і ще третина (35%) – від п’яти до десяти км.

Стало відомо, що більше десяти км в день, за їхніми словами, проходять 15% опитаних.

Абсолютна більшість громадян або ніколи не користуються спортивними видами транспорту (51%) або роблять це дуже рідко (17%).

Додамо, що останній матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції між українкою Мартою Костюк і полькою Ігою Швентек пройде без глядачів. У Парижі діють карантинні обмеження, комендантська година там розпочинається о 21:00 і триває до шостої ранку. Гра за участю киянки призначена на вечірню сесію на 22:00. Початок може ще й затягнутися, якщо попередня пара, Рафаель Надаль і Янік Сіннер, триватиме довше запланованого.

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