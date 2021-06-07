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    Третина українців взагалі не займається спортом

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    Заняття спортом, які потребують спеціальних умов чи споруд, є порівняно менш популярними серед опитаних - Третина українців взагалі не займається спортом
    Заняття спортом, які потребують спеціальних умов чи споруд, є порівняно менш популярними серед опитаних
    Фото з відкритих джерел

    Серед причин, які заважають людям займатися спортом, респонденти виокремили відсутність часу та стан здоров’я

    Нова соціологія, проведена спільно з Нью Імідж Макетинг Груп, показала, що майже кожен п’ятий українець активно займається спортом.

    Більше половини опитаних про свої заняття спортом відповіли, що ніколи ним не займаються (34%) або проявляють активність дуже рідко (20%).

    Проте, майже кожен п’ятий (19%) заявив, що займається спортом часто – по п’ять і більше разів на тиждень і ще стільки ж, що принаймні кілька разів на тиждень.

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    Третина українців взагалі не займається спортом
    Третина українців взагалі не займається спортом
    Третина українців взагалі не займається спортом
    Третина українців взагалі не займається спортом
    Третина українців взагалі не займається спортом

    Причини, які заважають людям займатися спортом, респонденти виокремили такі: відсутність часу (48%) та стан здоров’я (26%).

    Загалом більшість громадян (68%) кажуть, що пандемія не вплинула на їхні заняття спортом. Майже кожен четвертий (23%) стверджує, що через загрозу коронавірусу його фізична активність впала. Про те, що за цей період фізична активність зросла, розповіли вчетверо менше опитаних (6%).

    Вподобання респондентів щодо формату занять спортом розділилися. Близько третини (30%) люблять це робити самостійно. На другому місці, з великим відривом біг на свіжому повітрі (16%), а на третьому – аматорські ігри (10%).

    Заняття спортом, які потребують спеціальних умов чи споруд, є порівняно менш популярними серед опитаних.

    Понад половина (53%) вважають, що у них є всі умови, аби займатися спортом у своєму районі. Іншої думки дотримується понад третина (35%) респондентів.

    Найчастіше серед спортивної інфраструктури респондентам не вистачало басейнів (35%), спортивних майданчиків (22%), стадіонів (18%) та спортивних клубів (17%).

    Третина респондентів (34%) відповідають, що в середньому проходять пішки в день до п’яти кілометрів і ще третина (35%) – від п’яти до десяти км.

    Стало відомо, що більше десяти км в день, за їхніми словами, проходять 15% опитаних.

    Абсолютна більшість громадян або ніколи не користуються спортивними видами транспорту (51%) або роблять це дуже рідко (17%).

    Додамо, що останній матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції між українкою Мартою Костюк і полькою Ігою Швентек пройде без глядачів. У Парижі діють карантинні обмеження, комендантська година там розпочинається о 21:00 і триває до шостої ранку. Гра за участю киянки призначена на вечірню сесію на 22:00. Початок може ще й затягнутися, якщо попередня пара, Рафаель Надаль і Янік Сіннер, триватиме довше запланованого.

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    Теги: здоров'я спорт коронавірус
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    Третина українців взагалі не займається спортом