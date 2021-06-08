Отруєння у санаторії на Одещині: кількість постраждалих дітей зросла

Хворі скаржилися на біль у животі, нудоту, загальну слабкість, блювоту, пронос, підвищення температури тіла в межах 37,5-39С

Занедужали 30 дітей віком до 15 років

В Одеській області сталося масове отруєння в дитячому санаторії: захворіли 30 дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я при МОЗ.

«У смт. Сергіївка Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. зареєстрували групове захворювання на гастроентероколіт у дитячому закладі санаторного типу», – йдеться в повідомленні.

Так, занедужали 30 дітей віком до 15 років.

«Хворі скаржилися на біль у животі, нудоту, загальну слабкість, блювоту, пронос, підвищення температури тіла в межах 37,5-39С», – йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих – 17 дітей з перебігом хвороби середньої тяжкості, шість з них вже виписали. Решта 13 дітей з легким перебігом знаходяться в окремому корпусі лікарні під наглядом.

За цим фактом розпочато епідеміологічне розслідування. За його даними, причиною спалаху стало недотримання персоналом санітарно-епідеміологічного режиму, а також порушення вимог щодо ізоляції та госпіталізації хворих дітей.

Раніше повідомлялося, що у приватному таборі селища Сергіївка занедужали 26 дітей віком від шести до десяти років. За інформацією ЗМІ, діти приїхали до табору на спортивні змагання. Перші хворі з'явилися наступного дня після заїзду.

Тим часом, на Буковині до медиків по допомогу звернулися 28 осіб. Серед постраждалих – 26 дітей. У поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Іспас до сімейного лікаря звернулися троє дітей віком від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти.