Правда про медуз і комарів. Освітній омбудсмен розповів про відпочинок у Бердянську

Чимало пансіонатів та готелів ставлять у морі захисні сітки, які стримують нашестя медуз

Невтішну інформацію про «навалу медуз та комарів у Бердянську» заперечив на своїй сторінці в Facebook освітній омбудсмен Cергій Горбачов, який відпочиває з сім’єю на морі.

«Оскільки вже більше тижня відпочиваємо на Середній Косі, маю власні враження та спостереження. Спойлер: медузи і комарі є, але не завжди і не всюди, а відпочинком ми задоволені», – наголосив він.

Пан Сергій розповів, що перші дні штормило, медуз не було зовсім. Майже тиждень на морі штиль – і ці тварини припливли.

«Але вони з'являються під берегом якось непередбачувано і по-різному. Вчора, наприклад, було багато, зайти в море можна було, лише маневруючи між ними. А от сьогодні їх дуже мало: можна сміливо купатися у прозорий воді, це добре видно на фото. Температура води, до речі, 26 градусів, дуже комфортно. Важливо, що медуз постійно прибирають працівники готелю, купатися – без проблем», – розповів про відпочинок Горбачов.

Фото: Сергій Горбачов

Відпочивальник додав, що чимало пансіонатів та готелів ставлять в морі захисні сітки від медуз: досить дієво, хоча і не на 100%.

Говорячи про комарів, Горбачов наголосив, що вдень на пляжі їх немає. «Ввечері з боку затоки можуть налітати, але рятують репеленти. Знову-таки, залежить від місця: чим далі від затоки і ближче до моря, тим комарів менше.

Досить часто на територіях готелів та пансіонатів комарів знищують: ходить людина у захисному костюмі та з балона розпилює інсектицид (бачив таке двічі, але не встиг сфотографувати). Після цього комарів у цьому місці відчутно менше», – уточнив він.

Сергій Горбачов завершив на позитивній ноті, закцентувавши на тому, що цьогорічний відпочинок у Бердянську йому дуже подобається.

Додамо, що курортний сезон набирає обертів, але не все так гладко, адже медузи заполонили Азовське море поруч із бердянськими пляжами.

Нагадаємо, що медузи у Дніпрі – вже не рідкість, і це свідчить про серйозну екологічну проблему.

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