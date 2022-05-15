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    Неділя потішить теплом: місцями буде до +26

    Сьогодні опадів не прогнозується - Неділя потішить теплом: місцями буде до +26
    Сьогодні опадів не прогнозується
    фото з відкритих джерел

    Прогноз погоди в Україні на 15 травня

    У неділю, 15 травня, в Україні буде тепло та сухо. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Так, за прогнозами синоптиків, 15 травня, в Україні буде переважно сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°С, на узбережжі морів до 16°С, вдень 17-22°С, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті до 26°С.

    15-16 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 15 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°С, вдень близько 20°С. 15-16 травня у столиці та області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Раніше докторка географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто.

    Нагадаємо, раніше синоптик попередила про погіршення погоди на вихідні: де дощитиме.

    Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.

    Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти війна Укргідрометцентр Україна вітер окупація #stoprussia
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    Неділя потішить теплом: місцями буде до +26