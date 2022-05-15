Неділя потішить теплом: місцями буде до +26
Прогноз погоди в Україні на 15 травня
У неділю, 15 травня, в Україні буде тепло та сухо. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Так, за прогнозами синоптиків, 15 травня, в Україні буде переважно сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°С, на узбережжі морів до 16°С, вдень 17-22°С, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті до 26°С.
15-16 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 15 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°С, вдень близько 20°С. 15-16 травня у столиці та області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше докторка географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто.
Нагадаємо, раніше синоптик попередила про погіршення погоди на вихідні: де дощитиме.
Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.
Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.