Неділя потішить теплом: місцями буде до +26

Сьогодні опадів не прогнозується

Прогноз погоди в Україні на 15 травня

У неділю, 15 травня, в Україні буде тепло та сухо. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Так, за прогнозами синоптиків, 15 травня, в Україні буде переважно сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°С, на узбережжі морів до 16°С, вдень 17-22°С, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті до 26°С.

15-16 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 15 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°С, вдень близько 20°С. 15-16 травня у столиці та області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше докторка географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто.

Нагадаємо, раніше синоптик попередила про погіршення погоди на вихідні: де дощитиме.

Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.

Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.