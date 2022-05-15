Kalush Orchestra: історія та найкращі пісні переможців «Євробачення»

Групу заснував 2019 року Олег Псюк

Україну на «Євробаченні» цього року представляв реп-фолк гурт Kalush Orchestra, і вони здобули перемогу на конкурсі в Турині. Це паралельний проєкт групи Kalush, який додав до репу народні елементи. Учасниками гурту є Олег Псюк (соліст), Кіліммена і Джонні Дивний, які входять до складу «оригінального» Kalush. У Kalush Orchestra до них приєдналися мультиінструменталісти Тимофій Музичук, Віталій Дужик та Ігор Діденчук.

Групу Kalush заснував 2019 року Олег Псюк. Назву вона отримала на честь рідного міста музиканта Калуш Івано-Франківської області. Олег Псюк написав пост про набір музикантів у Фейсбук. Тоді до нього приєдналися Ігор Діденчук і МС Кіліммен.

Перший кліп групи був на пісню «Не маринуй» був знятий на вулиці Калуша і випущений на офіційному каналі групи YouTube 17 жовтня 2019 року. Цю пісню рекламувала відома реперка Аlyona Аlyona.

У листопаді 2019 року вийшов другий кліп «Ти гониш», який став дуже популярним. Після випуску цієї пісні Kalush отримали пропозицію про співпрацю з американським хіп-хоп лейблом Def Jam і підписали угоду.

6 грудня 2019 року група виступила на концерті Alyona Аlyona, де представила свої дві вже згадані пісні, а також нову пісню «Гори». 9 грудня знятий в Карпатах кліп на пісню був випущений на YouTube.

До 2021 року група випустила два альбоми і стала дуже популярною в Україні. Kalush записували спільні треки з такими музикантами, як YARMAK, Христина Соловій, Skofka, Jerry Heil, група «Океан Ельзи», Tember Blanche. Всі пісні виконувалися українською мовою.

У 2021 році Kalush оголосили про запуск паралельного проекту – Kalush Orchestra. На відміну від оригінальної групи, яка співала тільки в стилі реп, новий проект став використовувати в піснях народні та фольклорні елементи. Таким чином хлопці популяризували українську культуру.

Наприкінці лютого в Україні почалася повномасштабна війна з РФ. Учасник групи Джонні Дивний пішов на фронт, його замінив колишній фронтмен групи «Сальто назад» Саша Таб. У такому складі Kalush Orchestra поїхали на Євробачення 2022. Для конкурсу вони обрали пісню «Стефанія». Фінал Євробачення 14 травня вирішить долю групи. Їм прогнозують перемогу з імовірністю вище 50%.

Нагадаємо, 66-й пісенний конкурс Євробачення відбувається в Італії. Цього року конкурс приймає мальовниче місто Турин. У першому півфіналі 10 травня вже виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України. 12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

Увечері 10 травня український гурт «Kalush Orchestra» виступив у півфаналі на «Євробачення-2022». Пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи.

Після перемоги Зеленський привітав Kalush Orchestra.