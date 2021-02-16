За добу в Києві через ожеледицю травмувалися понад 100 людей

Через ожеледицю на дорогах можливе падіння пішоходів

Переохолодження або обмороження отримали шестеро киян

За минулу добу, 15 лютого, в Києві через ожеледицю травмувалося 120 людей. Про це повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

«За 15 лютого через ожеледицю травмувалося 120 людей, з них 11 дітей», – сказала вона в коментарі УНН.

Також 15 лютого через переохолодження або обмороження до лікарів звернулося шестеро осіб – по троє з кожної з причин.

Раніше повідомлялося, що за вихідні у Києві через ожеледицю травмувалося 148 людей.

Дорожники продовжують очищати Київ від снігу. Із вулиць, площ, зупинок громадського транспорту вивозять сніг. За минулу добу вивезено понад 16 тис. тонн.

Столичні інспектори благоустрою щоденно контролюють прибирання від снігу та накрижень балансових територій. За минулу добу, 15 лютого, інспектори внесли понад 400 приписів та склали майже 50 адміністративних протоколів.

14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.

Медики екстреної допомоги та рятувальники закликають киян та гостей столиці бути уважними та обережними поблизу будинків і обходити ті ділянки, де є нависання снігу чи бурульок.



