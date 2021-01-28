Снігопад у Києві: як дорожники зустріли негоду (фото)
Дороги і тротуари очищають й обробляють протиожеледними засобами
Із вечора 27 січня у Києві розпочався снігопад. У столиці до початку снігопаду вулиці було оброблено протиожеледними засобами вулиці. А техніка комунального підприємства «Київавтодор» чергувала на вихідних позиціях у місті.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.
Наразі працює 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад з ручного прибирання.
Першочергово автодорівці очищають й обробляють протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости і шляхопроводи, вулиці із бруківкою. Особливу увагу приділяють тротуарам, зупинкам громадського транспорту й сходам.
Снігопад триває. Тож, дороги й тротуари очищають повторно.
28 січня у столиці очікується сильний снігопад.
У зв'язку з цим із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.
Як повідомлялося, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.