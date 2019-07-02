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    Негода залишила без світла 600 українських міст і сіл

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    Негода залишила без світла 600 українських міст і сіл

    Через сильний вітер електрику було відключено у п'яти областях

    Через сильний вітер у ніч на вівторок, 2 липня, залишився знеструмленим 601 населений пункт у п'яти областях України. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «У ніч з 1 на 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 601 населений пункт у 5 областях, а саме: Чернігівська – 291, Житомирська – 101, Київська – 85, Сумська – 73 та Рівненська – 51», - зазначили у ДСНС.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Нагадаємо, 2 липня на переважній частині території України очікуються короткочасні дощі, вранці та вдень гроза, подекуди шквали 15-20 м/с. При чому температура повітря подекуди сягне +37-39 градусів вище нуля. 

    Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що погода в Україні 2 липня погіршиться: очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози. 

    Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, у червні у Києві було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.

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    ДСНС електроенергія повітря вітер негода
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