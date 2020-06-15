Україну накриють три циклони: прогноз погоди на 15 червня
У більшості областей України протягом дня очікується +25+28 градусів
Україна сьогодні опиниться у зоні впливу трьох циклонів Nadine, Petra і Octavia, тому очікуються періодичні дощі з грозами.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
У більшості областей України протягом дня очікується +25+28 градусів, на Сході, а також у Дніпрі з районами, до +30 градусів, на Заході +20+27 градусів.
Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий.
У Києві 15-го червня очікується нестійка погода, періодично дощ, гроза, вдень +25+28 градусів.
Найближчим часом у Києві передбачається волога погода з локальними дощами, у другій половині наступного тижня температура повітря підвищиться.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі випала півторамісячна норма опадів, а через негоду без електрики опинилися 3 лікарні.