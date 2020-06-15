Україну накриють три циклони: прогноз погоди на 15 червня



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Сьогодні в Україні очікуються періодичні дощі з грозами

У більшості областей України протягом дня очікується +25+28 градусів

Україна сьогодні опиниться у зоні впливу трьох циклонів Nadine, Petra і Octavia, тому очікуються періодичні дощі з грозами.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У більшості областей України протягом дня очікується +25+28 градусів, на Сході, а також у Дніпрі з районами, до +30 градусів, на Заході +20+27 градусів.

Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий.

У Києві 15-го червня очікується нестійка погода, періодично дощ, гроза, вдень +25+28 градусів.

Найближчим часом у Києві передбачається волога погода з локальними дощами, у другій половині наступного тижня температура повітря підвищиться.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі випала півторамісячна норма опадів, а через негоду без електрики опинилися 3 лікарні.