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    Суспільство

    В Україні оголосили штормове попередження

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    <span>Оголошено перший рівень небезпеки &ndash; жовтий</span> - В Україні оголосили штормове попередження
    Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий

    Прогнозують грози, град та шквали вітру. Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий

    У понеділок, 15 червня, погода в Україні зіпсується. На більшості території очікуються грози, град та шквали вітру.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Так, синоптики прогнозують, що завтра більшість областей України накриють грози.

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    Крім того, у південно-східних та північно-східних регіонах місцями можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду.

    Нагадаємо, сильна гроза, яка пройшла 11 червня у Львові, наробила лиха – повалено понад 150 дерев. Сьогодні і завтра на місцях працюють комунальні служби, щоб все розчистити і забрати. Комунальники працюватимуть і в суботу. Також негода спричинила невеликі підтоплення. Зокрема, було підтоплення на Сихові на мості. Та причина у тому, що на заправній станції закрили дощоприймач. Було підтоплення під’їздів. Управляючі компанії працюють. Також затопило 37 дахів.

    Як повідомлялося, у селі Приборжавське Іршавського району Закарпатської області потужна злива з градом 11 червня затопила десятки домогосподарств та зруйнувала чотири мостові переходи. Внаслідок негоди підтоплено подвір’я понад 40 будинків, пошкоджено 2 км дороги, зруйновано чотири мостові переходи.

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