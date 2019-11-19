Нелюд у Хмельницькому прив'язав собаку до машини і протягнув півтора кілометра



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Пес сильно травмований Фото: Facebook/Олена Голубнича

Колишній заступник мера, а тепер - директор Держархіву області, заявив, що так він вирішив покарати собаку, який нібито вкусив його матір

Володимир Байдич, який раніше був заступником мера Хмельницького, а тепер є директором Держархіву області, прив'язав свого собаку до автомобіля і протягнув півтора кілометра по дорозі. Про це повідомляють різні спільноти захисників тварин у Facebook.

«Небайдужі очевидці зупинили шкуродера в Красилівському районі і зажадали, щоб він відв'язав пса від машини, а після цього - викликали поліцію. Як пояснив чиновник, таким чином він хотів покарати собаку, який нібито вкусив його матір. Пса забрали волонтери, він сильно травмований і зараз перебуває у ветеринарній клініці», - сказано в публікації.

Місцевий сайт vsim.ua передає, що те, що відбувається, помітив солдат спецназу, який проїжджав повз. Чиновник тягнув собаку на ланцюгу за машиною. При цьому пес був повністю закривавлений. За словами очевидців, криваві сліди спостерігалися протягом 1,5 кілометра.

Уже сьогодні активісти збираються провести акцію протесту під управлінням поліції і вимагатимуть покарати жорстокого «господаря» собаки. У поліції повідомили, що за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України Жорстоке поводження з тваринами.

Зараз чиновнику за жорстокість загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3400 до 5100 гривень або позбавлення волі на термін від шести місяців до трьох років.