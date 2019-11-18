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    Вінницькі рятувальники звільнили собаку, яка застрягла у паркані

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    Вінницькі рятувальники звільнили собаку, яка застрягла у паркані

    У Вінниці працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій допомогли врятувати маленького собаку

    Тварина застрягла головою у решітці паркану. Дістати собаку самостійно господарі не змогли. Рятувальники за допомогою спецобладнання допомогли звільнити чотирилапого з пастки.

    Про це повідомляють у Головному Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

    Ранок неділі для рятувальників Вінниці розпочався із порятунку маленького собаки, який встромив голову в декоративну решітку воріт.

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    Вінницькі рятувальники звільнили собаку, яка застрягла у паркані
    Вінницькі рятувальники звільнили собаку, яка застрягла у паркані
    Вінницькі рятувальники звільнили собаку, яка застрягла у паркані

    А ні самостійно, а ні за допомогою людей вивільнити наляканого чотирилапого не виходило. Саме тому, господар тварини викликав Службу порятунку.

    Бійці ДПРЧ-4, які прибули на виклик, за допомогою спецінструменту звільнили малого з металевої пастки та передали власникам.

    Вінниця тварини рятувальники
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