Вінницькі рятувальники звільнили собаку, яка застрягла у паркані



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У Вінниці працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій допомогли врятувати маленького собаку

Тварина застрягла головою у решітці паркану. Дістати собаку самостійно господарі не змогли. Рятувальники за допомогою спецобладнання допомогли звільнити чотирилапого з пастки.

Про це повідомляють у Головному Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Ранок неділі для рятувальників Вінниці розпочався із порятунку маленького собаки, який встромив голову в декоративну решітку воріт.

А ні самостійно, а ні за допомогою людей вивільнити наляканого чотирилапого не виходило. Саме тому, господар тварини викликав Службу порятунку.

Бійці ДПРЧ-4, які прибули на виклик, за допомогою спецінструменту звільнили малого з металевої пастки та передали власникам.