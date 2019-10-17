У день розгляду справи Приватбанку «замінували» Господарський суд Києва



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Із приміщення суду евакуйовано всіх працівників і відвідувачів

Сьогодні, 17 жовтня, близько 10-ї години надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщень Господарського суду міста Києва.

Про це повідомляє пресслужба суду.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група столичного управління поліції, кінологи та вибухотехніки.

Із приміщення суду було евакуйовано працівників та відвідувачів.

Згідно з розкладом засідань суду, сьогодні о 10:30 мав відбутися розгляд «справи Приватбанку» щодо можливого повернення акцій фінустанови його ексакціонерам Ігорю Коломойському та Triantal Investments Ltd.

Нагадаємо, 15 жовтня Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову Приватбанку щодо шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб, проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

У своєму рішенні Апеляційний суд в повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Приватбанку з усіх питань, повністю скасувавши рішення, винесене суддею Фанкортом в грудні 2018 року

До слова, міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заперечив інформацію про те, що Україна призупинила перемовини з Міжнародним валютним фондом про новий кредит через суперечку між державою та Ігорем Коломойським щодо Приватбанку.

Нагадаємо, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.