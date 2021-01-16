  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нова голова делегації в ПАРЄ: Ми не будемо м’якшими до Росії

    • Розсилка
    За словами Мезенцевої, українська делегація продовжуватиме працювати над&nbsp;ініціативою Балтік+ - Нова голова делегації в ПАРЄ: Ми не будемо м’якшими до Росії
    За словами Мезенцевої, українська делегація продовжуватиме працювати над ініціативою Балтік+
    Фото з відкритих джерел

    «Я особисто підписала постанову про заборону подачі води в Крим», – нагадала нова очільниця нашої делегації в ПАРЄ

    Новоспечена голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що в ПАРЄ наші дипломати насамперед порушуватимуть питання щодо окупованого Криму й війни на Донбасі. Ставлення до Росії після зміни керівника делегації не стане м’якшим.

    Мезенцева зазначила, що попри скандали у ЗМІ українська делегація в  ПАРЄ не мала наміру покращувати відносини з РФ.

    Йдеться про те, що заступниця  голови фракції «Слуга народу» Євгенії Кравчук говорила про зміну стратегічного підходу в ПАРЄ – це багато хто розцінив, як реверанс у бік Росії. А колишня  голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько заявляла, що представники ОПЗЖ у делегації в ПАРЄ посилюють свої позиції.

    За словами Мезенцевої, це маніпуляції. «Коментар Євгенії Кравчук про зміну стратегії багато хто інтерпретував як зміну ставлення до нашого північного сусіда. І ці маніпуляції почалися ви самі знаєте після яких заяв (йдеться про Ясько, – ред.)», – сказала вона.

    Також Мезенцева додала, що не буде пом'якшення позиції української делегації щодо поставок води в Крим.

    «Я особисто підписала постанову про заборону подачі води в Крим, тому можете бути впевнені: такого не відбудеться», –  підкреслила вона.

    За словами Мезенцевої, українська делегація продовжуватиме працювати над ініціативою Балтік+ . Йдеться про політику невизнання анексії Криму, засудження окупації Росією Криму, частини Східної України, Грузії та Молдови.

    Водночас українська делегація в ПАРЄ працюватиме з Росією щодо таких питань: діджиталізація, питання молоді, права людини, політика рівності тощо.

    «Наш порядок денний розширюватиметься, але не за рахунок того, що ми видалимо з нього питання окупованого Криму і війни на Донбасі. Зазвичай, мірилом нашого відношення до інших делегацій було голосування по Росії, але треба пропрацювати питання, які охоплюють інтереси всіх якнайбільше», – підкреслила Мезенцева.

    Нагадаємо, у січні Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив  рішення про те, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій. За «прощення» Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка. Йдеться про Юлію Льовочкіну.

    Читайте також інтерв'ю: Скандал в українській делегації в ПАРЄ. Версія подій від нової очільниці
    Читайте також: «Слуга» Ясько розповіла, як Офіс Зеленського налагодив комунікацію з Медведчуком та його телеканалами
    Теги: Росія ПАРЄ Марія Мезенцева Єлизавета Ясько
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies