Нова голова делегації в ПАРЄ: Ми не будемо м’якшими до Росії

«Я особисто підписала постанову про заборону подачі води в Крим», – нагадала нова очільниця нашої делегації в ПАРЄ

Новоспечена голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що в ПАРЄ наші дипломати насамперед порушуватимуть питання щодо окупованого Криму й війни на Донбасі. Ставлення до Росії після зміни керівника делегації не стане м’якшим.

Мезенцева зазначила, що попри скандали у ЗМІ українська делегація в ПАРЄ не мала наміру покращувати відносини з РФ.

Йдеться про те, що заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенії Кравчук говорила про зміну стратегічного підходу в ПАРЄ – це багато хто розцінив, як реверанс у бік Росії. А колишня голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько заявляла, що представники ОПЗЖ у делегації в ПАРЄ посилюють свої позиції.

За словами Мезенцевої, це маніпуляції. «Коментар Євгенії Кравчук про зміну стратегії багато хто інтерпретував як зміну ставлення до нашого північного сусіда. І ці маніпуляції почалися ви самі знаєте після яких заяв (йдеться про Ясько, – ред.)», – сказала вона.

Також Мезенцева додала, що не буде пом'якшення позиції української делегації щодо поставок води в Крим.

«Я особисто підписала постанову про заборону подачі води в Крим, тому можете бути впевнені: такого не відбудеться», – підкреслила вона.

За словами Мезенцевої, українська делегація продовжуватиме працювати над ініціативою Балтік+ . Йдеться про політику невизнання анексії Криму, засудження окупації Росією Криму, частини Східної України, Грузії та Молдови.

Водночас українська делегація в ПАРЄ працюватиме з Росією щодо таких питань: діджиталізація, питання молоді, права людини, політика рівності тощо.

«Наш порядок денний розширюватиметься, але не за рахунок того, що ми видалимо з нього питання окупованого Криму і війни на Донбасі. Зазвичай, мірилом нашого відношення до інших делегацій було голосування по Росії, але треба пропрацювати питання, які охоплюють інтереси всіх якнайбільше», – підкреслила Мезенцева.

Нагадаємо, у січні Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив рішення про те, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій. За «прощення» Росії у ПАРЄ голосувала Західна Європа та одна українка. Йдеться про Юлію Льовочкіну.

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