Невідомий повідомив про мінування аеропорту «Херсон» з імейлу із назвою «Гройсман»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Херсонські правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 259 КК України (неправдиве повідомлення про мінування)

У Херсоні 21 червня анонім заявив про мінування аеропорту. Повідомлення надійшло електронною поштою з адреси «Гройсман».

Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.

Зазначається, що невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту «Херсон» та залізничного вокзалу.

Правоохоронці перевірили об’єкти. Вибухівки не було виявлено.

Розпочато досудове розслідування за ст. 259 КК України (неправдиве повідомлення про мінування).

Нагадаємо, у Миколаєві після повідомлення про замінування всіх дитячих садків міста на електронну пошту правоохоронців надійшло повідомлення про те, що вибухові пристрої закладені в усіх лікарнях.

Раніше в Миколаєві і області «замінували» зоопарк, аеропорт і церкви.

Нагадаємо, 21 червня у Києві близько 10-ї години ранку через повідомлення про мінування було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».