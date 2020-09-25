Невтішні новини: у Києві понад 200 хворих на коронавірус у важкому стані
Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів із Covid-19
У лікарнях Києва перебувають 1045 хворих на коронавірус, 213 з них - у важкому стані, 18 хворих - під апаратами штучної вентиляції легень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Не зменшується кількість хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1045 хворих на коронавірус. Із них 21 дитина. 213 пацієнтів - у важкому стані. 307 отримують кисневу підтримку. 18 хворих - під апаратами ШВЛ», - розповів мер.
Він зауважив, що ще 98 пацієнтів – в лікарнях із підозрою на коронавірус. 430 хворих – перебувають у стаціонарах із запаленням легень.
Кличко також повідомив, що минулої доби ще у 380 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус. «Київ повернувся до «жовтої зони» епідеміологічної небезпеки. Але говорити про те, що ситуація різко покращилася, ми не можемо. За минулу добу в столиці – плюс 380 хворих. 9 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 342 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 21045», - сказав він.
Серед тих, хто захворіли:
- 198 жінок віком від 18 до 83 років,
- 12 дівчаток від чотирьох місяців до 16 років,
- 153 чоловіки віком від 18 до 93 рокiв,
- 17 хлопчиків від двох до 17 років.
Захворіли, зокрема, 10 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 96 людей. Всього коронавірус подолали 6255 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 90, Дніпровському – 56 випадків, Деснянському районі – 54 випадки.
Як повідомлялося, станом на ранок 25 вересня у Києві підтверджено 21045 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу коронавірус виявлено у 380 осіб.