Невтішні новини: у Києві понад 200 хворих на коронавірус у важкому стані



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18 хворих під апаратами штучної вентиляції легень

Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів із Covid-19

У лікарнях Києва перебувають 1045 хворих на коронавірус, 213 з них - у важкому стані, 18 хворих - під апаратами штучної вентиляції легень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Не зменшується кількість хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1045 хворих на коронавірус. Із них 21 дитина. 213 пацієнтів - у важкому стані. 307 отримують кисневу підтримку. 18 хворих - під апаратами ШВЛ», - розповів мер.

Він зауважив, що ще 98 пацієнтів – в лікарнях із підозрою на коронавірус. 430 хворих – перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

Кличко також повідомив, що минулої доби ще у 380 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус. «Київ повернувся до «жовтої зони» епідеміологічної небезпеки. Але говорити про те, що ситуація різко покращилася, ми не можемо. За минулу добу в столиці – плюс 380 хворих. 9 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 342 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 21045», - сказав він.

Серед тих, хто захворіли:

198 жінок віком від 18 до 83 років,

12 дівчаток від чотирьох місяців до 16 років,

153 чоловіки віком від 18 до 93 рокiв,

17 хлопчиків від двох до 17 років.

Захворіли, зокрема, 10 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 96 людей. Всього коронавірус подолали 6255 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 90, Дніпровському – 56 випадків, Деснянському районі – 54 випадки.





Як повідомлялося, станом на ранок 25 вересня у Києві підтверджено 21045 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу коронавірус виявлено у 380 осіб.