Оперативні дані: в Україні виявлено ще 3565 хворих на коронавірус



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Заповненість «ковідних» лікарень зростає

Минулої доби від коронавірусу померли 70 людей

В Україні за минулу добу, 24 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3565 людей. Це на 193 випадки більше, ніж днем раніше (3372).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 1675 осіб (днем раніше – 1788), померли – 70 осіб (52).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 191671 людина, одужали 85133 осіб, летальних випадків – 3827.

Як повідомлялося, в Україні за добу 23 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3372 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 188106 людей, одужали 83458 осіб, летальних випадків – 3757.

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