  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оперативні дані: в Україні виявлено ще 3565 хворих на коронавірус

    • Розсилка
    Заповненість&nbsp;<span>&laquo;ковідних&raquo; лікарень зростає</span> - Оперативні дані: в Україні виявлено ще 3565 хворих на коронавірус
    Заповненість «ковідних» лікарень зростає

    Минулої доби від коронавірусу померли 70 людей

    В Україні за минулу добу, 24 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3565 людей. Це на 193 випадки більше, ніж днем раніше (3372). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 1675 осіб (днем раніше – 1788), померли – 70 осіб (52).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 191671 людина, одужали 85133 осіб, летальних випадків – 3827.

    Як повідомлялося, в Україні за добу 23 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3372 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 24 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 188106 людей, одужали 83458 осіб, летальних випадків – 3757.

    Читайте також:
    Міністерство охорони здоров'я статистика Україна епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies