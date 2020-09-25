380 нових «ковідних» хворих за добу: Київ знову обійшов усі регіони



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Частина хворих на коронавірус потребує госпіталізації

За добу в Києві від коронавірусу померли дев'ять людей

За минулу добу, 24 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 380 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 21045 випадків захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у столиці знову найвищий добовий приріст хворих на коронавірус серед усіх регіонів України.

За попередню добу, 23 вересня, у столиці було виявлено 330 хворих на коронавірус.

Від початку епідемії у Києві одужали 6255 людей (за добу 106), померли 342 особи (за добу 9).

У Київській області зафіксовано 8430 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 144 осіб. За попередню добу збільшення складало 138 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 5175 осіб (за добу 67), померли 170 людей (за добу 5).

Загалом в Україні підтверджено 191671 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 24 вересня зафіксовано ще 3565 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 вересня у Києві було підтверджено 20665 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 330 осіб.

У Київській області було зафіксовано 8286 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 138 осіб.

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