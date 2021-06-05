«Із Греції – по 280, пакистанська – по 300». Скільки вартують ягоди на вінницьких ринках

За кілограм полуниці просять 95 гривень, ціна висока, бо урожай поганий

На привокзальному ринку у Вінниці продавець Юрій Максімов, каже вінничанам полуницю привіз із Малих Крушлинців. За кілограм просить 95 гривень. Додає, через дощі врожай поганий. Про це ідеться у сюжеті «Суспільного».

«Кліматичні умови не такі як минулого року, тому і ціна висока. Трішки купують, але не масово», – каже Юрій Максімов.

Цьогоріч полуниця в ціні в середньому здорожчала на 20 гривень. Це у порівнянні з минулим роком.

Купити на «Привокзальному» можна вже й черешню. Щоправда – з-за кордону. За ту, що з Греції просять 280 грн за кілограм за пакистанську – 300 гривень.

«Черешні дуже мало, самі розумієте яка ціна, але дешевшою вона поки не буде», – каже продавчиня Олена.

На іншому ринку, «Урожай», за полуницю просять від 75 до 120 гривень за кілограм. За черешню – 280-300 гривень.

«Є з Херсону, є уже Вінницька, погода скорегувала. Ціна велика, є багато гнилої, але полуниця у цьому році хороша», – каже Ірина Сегеда.

У лабораторії Держпродспоживслужби ягоди з обох ринків перевірили.

У черешні нітрати є, але вони не перевищують допустиму норму, запевняє лаборантка Тетяна Костюк.

«Для того щоб трактувати цей результат, що він може принести шкоду, усе залежить від кількості, яку з'їсти за раз», – каже Тетяна Костюк.

У полуниці перший зразок – нітрати в нормі. В другому – перевищення незначне.

Раніше в Одесі просили 500 грн за кілограм сезонних ласощів, а щоб спробувати ягідку, потрібно було заплатити 7 грн.

На щотижневих ярмарках Києва за першу черешню просять від 150 до 200 грн. На ринках вартість вища – 250 грн за кілограм. Завозять ягоду до нас із Туреччини та Узбекистану. Також з'являється і українська з Мелітополя. Очікується, що вже з наступного тижня ціни будуть поступово знижуватися, адже надійдуть ягоди з південних областей країни.

Також сезон кавунів 2021 року розпочався з найвищих за останні 5 років цін. Так, наразі середня ціна на кавуни українського виробництва в супермаркетах 30 грн/кг.