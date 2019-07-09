NewsOne поскаржився, що Зеленський проігнорував «тиск і залякування каналу»



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NewsOne і «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня

У Міжнародній редакційній раді NewsОne заявили про «повну відсутність реакції щодо дій радикалів як з боку українських правоохоронних органів, так і керівництва України»

Члени Міжнародної редакційної ради телеканалу NewsОne заявили про безпрецедентний тиск «з боку крайніх правих радикалів і залякування журналістів телеканалу в зв'язку з виконанням ними своїх професійних обов'язків».

Про це говориться у заяві, яка опублікована на сайті телеканалу.

«Викликає занепокоєння, що зрив телемосту був здійснений за рахунок грубого тиску з боку тих громадських рухів і парамілітарних організацій, які в звітах багатьох міжнародних правозахисних організацій визначені як екстремістські і навіть неонацистські. На цьому фоні викликає здивування повна відсутність реакції щодо дій радикалів як з боку українських правоохоронних органів, так і керівництва України», - заявили у Міжнародній редакційній раді телеканалу NewsОne.

У заяві зазначається, що «замість підтримки зусиль, спрямованих на пошук шляхів врегулювання конфлікту на Донбасі, новообраний президент України фактично закрив очі на тиск і залякування каналу NewsОne і журналістів, які докладають відповідних зусиль».

«Сподіваємося, ці факти стануть предметом уважного вивчення і належної реакції як з боку інститутів ЄС в цілому, так і країн-учасниць Нормандського формату зокрема», - зауважили члени Міжнародної редакційної ради NewsОne.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

У понеділок ввечері активісти запалили фаєри під офісом телеканалу та вимагали покарати NewsOne, який відкрито висловлює підтримку РФ.