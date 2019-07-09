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    NewsOne поскаржився, що Зеленський проігнорував «тиск і залякування каналу»

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    <span>NewsOne і &laquo;Россия1&raquo; анонсували проведення телемосту &laquo;Надо поговорить!&raquo; 12 липня&nbsp;</span> - NewsOne поскаржився, що Зеленський проігнорував «тиск і залякування каналу»
    NewsOne і «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня 

    У Міжнародній редакційній раді NewsОne заявили про «повну відсутність реакції щодо дій радикалів як з боку українських правоохоронних органів, так і керівництва України»

    Члени Міжнародної редакційної ради телеканалу NewsОne заявили про безпрецедентний тиск «з боку крайніх правих радикалів і залякування журналістів телеканалу в зв'язку з виконанням ними своїх професійних обов'язків».

    Про це говориться у заяві, яка опублікована на сайті телеканалу.

    «Викликає занепокоєння, що зрив телемосту був здійснений за рахунок грубого тиску з боку тих громадських рухів і парамілітарних організацій, які в звітах багатьох міжнародних правозахисних організацій визначені як екстремістські і навіть неонацистські. На цьому фоні викликає здивування повна відсутність реакції щодо дій радикалів як з боку українських правоохоронних органів, так і керівництва України», - заявили у Міжнародній редакційній раді телеканалу NewsОne.

    У заяві зазначається, що «замість підтримки зусиль, спрямованих на пошук шляхів врегулювання конфлікту на Донбасі, новообраний президент України фактично закрив очі на тиск і залякування каналу NewsОne і журналістів, які докладають відповідних зусиль».

    «Сподіваємося, ці факти стануть предметом уважного вивчення і належної реакції як з боку інститутів ЄС в цілому, так і країн-учасниць Нормандського формату зокрема», - зауважили члени Міжнародної редакційної ради NewsОne.

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

    Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

    У понеділок ввечері активісти запалили фаєри під офісом телеканалу та вимагали покарати  NewsOne, який відкрито висловлює підтримку РФ.

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