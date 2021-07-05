СБУ на Вінниччині знешкодила зловмисників, які продавали зброю криміналітету

За оперативними даними, клієнтами зловмисників були представники кримінальних кіл регіону

Діяльність угруповання мала системний характер

На Вінниччині Служба безпеки України знешкодила організовану групу, яка спеціалізувалася на продажі вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прецентр СБУ.

За оперативними даними, клієнтами зловмисників були представники кримінальних кіл регіону.

«Встановлено, що до складу групи входило декілька місцевих жителів. Зловмисники облаштували підпільну майстерню з переробки нелетальної зброї у бойовий стан. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі в кримінальному середовищі», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що діяльність зловмисників мала системний характер. При цьому співробітники СБУ задокументували незаконний продаж ділками 4 одиниць нарізної зброї і патронів до нього.

Наразі організатору угруповання повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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