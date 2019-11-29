Ексдепутат у відповідь «слузі народу» Василевській-Смаглюк розкритикував канал «1+1»



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Ольга Василевська-Смаглюк

Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк виступила за обмеження свободи слова «з поваги до інституту президентства»

Коли депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк працювала кореспондентом телеканалу «1+1», ніхто не «фільтрував мову» стосовно влади.

Про це заявив народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький в ефірі «Прямого».

«Я б не звернув увагу на слова пані Василевської-Смаглюк, якби вона в минулому не була кореспондентом телеканалу «1+1». Під час минулої влади на цьому каналі ніхто нічого не «фільтрував». Кожна дрібничка минулої влади підкреслювалась, висвітлювалась. Пригадую, навіть програму про те, як Порошенко нібито вбив свого брата», - сказав Висоцький.

Колишній депутат зауважив, що сьогодні на «1+1» спеціально не висвітлюються важливі для країни теми.

«Вчора подивився анонс ток-шоу «Право на владу», темою якого були ДТП і стан доріг в країні. Але зараз ми спостерігаємо таємні перемовини між міністром енергетики України та представниками «Газпрому» у Відні. Ми бачимо нечувані за багато років корупційні скандали у партій «Слуга народу». Ми також бачимо кулуарну підготовку до Нормандської зустрічі з абсолютно неясною позицією України. А одне з найбільших політичних ток-шоу країни виносить на перший план стан доріг в країні», - наголосив Висоцький.

Нагадаємо, що народна депутатка від «Слуги народу» та колишня журналістка «1+1» Ольга Василевська-Смаглюк виступила за обмеження свободи слова «з поваги до інституту президентства».