Фахівці знайшли користь спорту при коронавірусі



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Фахівці знайшли користь спорту при коронавірусі

Фізичне навантаження відповідно до рекомендацій ВООЗ знижує ризик госпіталізації при інфікуванні коронавірусом

Дві з половиною години помірної або 75 хвилин інтенсивного фізичного навантаження в тиждень знижують ймовірність госпіталізації при Covid-19 більш ніж на третину.

До такого висновку прийшли вчені Університету Сан-Паулу. Препринт наукової статті опубліковано на порталі MedRxiv.

Фахівці опитали близько тисячі респондентів, які видужали після зараження коронавірусом.

За підсумками анкетування вони розділили їх на дві групи: що ведуть активний і сидячий спосіб життя. В першу категорію потрапили громадяни, що займаються спортом не менше 10-20 хвилин в день (в залежності від інтенсивності навантаження), у другу - ті, хто приділяє фізичним навантаженням менше часу.

Вчені підтвердили, що достатнє фізичне навантаження відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) знижує ризик госпіталізації при інфікуванні коронавірусом.

Однак дослідники уточнили, що пацієнти, які потрапили в клініку переносять вірус однаково важко незалежно від ступеня активності до зараження.