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    Нідерланди підтвердили право Саакашвілі на підданство

    Саакашвілі одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо
    Міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило право Михайла Саакашвілі на підданство Нідерландів. Про це в п'ятницю, 22 грудня, заявив нідерландський міністр закордонних справ Халбе Зейлстра, пише DW. «Він одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо», - заявив
    • Вчора, 20:06
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Саакашвілі одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо

    Міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило право Михайла Саакашвілі на підданство Нідерландів.

    Про це в п'ятницю, 22 грудня, заявив нідерландський міністр закордонних справ Халбе Зейлстра, пише DW.

    «Він одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо», - заявив Зейлстра журналістам у Гаазі.

    За словами речниці міністерства юстиції Нідерландів Карін Донк, служба імміграції країни «визначила, що Саакашвілі можна видати тимчасовий дозвіл на проживання».

    Як відомо, дружина Саакашвілі – громадянка Нідерландів Сандра Руловс, у них двоє дітей.

    У четвер екс-губернатор Одеської області та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що не потребує голландської візи.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.

    Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.
    Сьогодні суд переніс засідання у справі Саакашвілі на наступний рік.

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