Нідерланди підтвердили право Саакашвілі на підданство

Саакашвілі одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо

Міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило право Михайла Саакашвілі на підданство Нідерландів. Про це в п'ятницю, 22 грудня, заявив нідерландський міністр закордонних справ Халбе Зейлстра, пише DW. «Він одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо», - заявив



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо

Міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило право Михайла Саакашвілі на підданство Нідерландів.

Про це в п'ятницю, 22 грудня, заявив нідерландський міністр закордонних справ Халбе Зейлстра, пише DW.

«Він одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо», - заявив Зейлстра журналістам у Гаазі.

За словами речниці міністерства юстиції Нідерландів Карін Донк, служба імміграції країни «визначила, що Саакашвілі можна видати тимчасовий дозвіл на проживання».

Як відомо, дружина Саакашвілі – громадянка Нідерландів Сандра Руловс, у них двоє дітей.

У четвер екс-губернатор Одеської області та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що не потребує голландської візи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.

Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.

Сьогодні суд переніс засідання у справі Саакашвілі на наступний рік.

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