Нідерланди підтвердили право Саакашвілі на підданство
- Вчора, 20:06
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Саакашвілі одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо
Міністерство закордонних справ Нідерландів підтвердило право Михайла Саакашвілі на підданство Нідерландів.
Про це в п'ятницю, 22 грудня, заявив нідерландський міністр закордонних справ Халбе Зейлстра, пише DW.
«Він одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо», - заявив Зейлстра журналістам у Гаазі.
За словами речниці міністерства юстиції Нідерландів Карін Донк, служба імміграції країни «визначила, що Саакашвілі можна видати тимчасовий дозвіл на проживання».
Як відомо, дружина Саакашвілі – громадянка Нідерландів Сандра Руловс, у них двоє дітей.
У четвер екс-губернатор Одеської області та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що не потребує голландської візи.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.
Дружина Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс натякнула, що чоловік може отримати нідерландський паспорт.
Сьогодні суд переніс засідання у справі Саакашвілі на наступний рік.
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